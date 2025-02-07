الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباراة ليفربول وتوتنهام تعزز سجل صلاح التاريخي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في وضع بصماته خلال مباراة الريدز أمام توتنهام هوتسبير، مساء الخميس، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.


وصنع صلاح هدفًا وسجل آخر من ركلة جزاء في مواجهة توتنهام، ليساعد ليفربول على التقدم بهدفين قبل تعزيز النتيجة لاحقًا.

 

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح سجل 8 أهداف من علامة الجزاء بمختلف البطولات هذا الموسم.


وأضافت الشبكة: "هذا أكبر سجل تهديفي من ركلات الجزاء للاعب في ليفربول منذ ستيفن جيرارد (11) بموسم 2013-2014".

أرقام مميزة لمحمد صلاح بعد مباراة توتنهام

من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن توتنهام ارتقى للوصافة في قائمة ضحايا صلاح بقميص ليفربول بعدما استقبل 13 هدفا سجلها اللاعب المصري منذ وصوله إلى ملعب آنفيلد في 2017.

ويأتي في الصدارة مانشستر يونايتد برصيد 16 هدفًا، فيما يتساوى السبيرز مع وست هام يونايتد (13).

وأشارت أيضا إلى مساهمة صلاح في 18 هدفًا خلال 18 مباراة خاضها ضد الفريق اللندني مع ليفربول، عبر تسجيله 13 هدفًا وصناعة 5 أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول توتنهام كاس الرابطة الإنجليزية نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

مواد متعلقة

صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 4ـ0 والتأهل لنهائي كأس كاراباو (صور)

كأس كاراباو، فان دايك يضيف الهدف الرابع لـ ليفربول أمام توتنهام

كأس كاراباو، سوبوسلاي يسجل هدف ليفربول الثالث في مرمى توتنهام

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في مرمى توتنهام بكأس كاراباو
ads

الأكثر قراءة

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

واشنطن بوست: مقترح ترامب يهدد اتفاقية كامب ديفيد ويدفع مصر للتحرك عسكريا

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل برشلونة وريال مدريد

هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

انطلقت معركة الخرطوم، الجيش السوداني على مشارف القصر الجمهوري في قلب العاصمة

منوعات

المزيد

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية