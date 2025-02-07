مباراة ليفربول وتوتنهام تعزز سجل صلاح التاريخي

نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في وضع بصماته خلال مباراة الريدز أمام توتنهام هوتسبير، مساء الخميس، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.



وصنع صلاح هدفًا وسجل آخر من ركلة جزاء في مواجهة توتنهام، ليساعد ليفربول على التقدم بهدفين قبل تعزيز النتيجة لاحقًا.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح سجل 8 أهداف من علامة الجزاء بمختلف البطولات هذا الموسم.



وأضافت الشبكة: "هذا أكبر سجل تهديفي من ركلات الجزاء للاعب في ليفربول منذ ستيفن جيرارد (11) بموسم 2013-2014".

أرقام مميزة لمحمد صلاح بعد مباراة توتنهام

من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن توتنهام ارتقى للوصافة في قائمة ضحايا صلاح بقميص ليفربول بعدما استقبل 13 هدفا سجلها اللاعب المصري منذ وصوله إلى ملعب آنفيلد في 2017.

ويأتي في الصدارة مانشستر يونايتد برصيد 16 هدفًا، فيما يتساوى السبيرز مع وست هام يونايتد (13).

وأشارت أيضا إلى مساهمة صلاح في 18 هدفًا خلال 18 مباراة خاضها ضد الفريق اللندني مع ليفربول، عبر تسجيله 13 هدفًا وصناعة 5 أخرى.

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