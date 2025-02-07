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رياضة

إنجاز تاريخي لـ ليفربول بعد الوصول لنهائي كأس كاراباو

ليفربول وتوتنهام،
ليفربول وتوتنهام، فيتو

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على ضيفه توتنهام هوتسبير 4-0 مساء الخميس، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهل الريدز تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، للمباراة النهائية بعد تعويض خسارتهم ذهابا 0-1، ليلاقوا نيوكاسل يونايتد في المحطة الأخيرة.

 

ليفربول أول فريق يصل لنهائي كأس كاراباو  15 مرة 

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات فإن ليفربول بات أول فريق في التاريخ يصل إلى نهائي كأس الرابطة 15 مرة. 


من جانبها، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن الريدز وصل بهذه الرباعية إلى 521 هدفا في كأس الرابطة، أكثر من أي فريق آخر على مدار التاريخ.

وشهدت المباراة تسجيل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الرابع لأصحاب الأرض، بضربة رأسية.

 

فان دايك هو المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف

وأفادت الشبكة بأن فان دايك هو المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف من بين مدافعي البريميرليج، منذ ظهوره الأول مع ليفربول في يناير 2018.

وعلى مدار هذه الفترة، سجل فان دايك 26 هدفا بقميص الريدز بمختلف البطولات.

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