مصرع طفلة وإصابة شقيقتها سقطتا من الطابق الرابع بمنطقة الورديان بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها، إثر سقوطهما من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الورديان في الإسكندرية.



تلقى قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط طفلتين من عقار بشارع الشهيد مصطفى عوض في منطقة الورديان.



انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود طفلتين بهما إصابات بكسور وجروح بالغة على أرضية الشارع إثر سقوطهما من الطابق الرابع بالعقار المشار إليه.



تم نقل الطفلتين إلى المستشفى الأميري الجامعي، وتبين وفاة الطفلة "ريتال رامي محمد" 6 سنوات؛ عقب وصولها المستشفى، وإصابة شقيقتها الطفلة "رؤية رامي محمد" 5 سنوات، باشتباه كسر بالقدم اليسرى.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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