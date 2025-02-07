الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفلة وإصابة شقيقتها سقطتا من الطابق الرابع بمنطقة الورديان بالإسكندرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها، إثر سقوطهما من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الورديان في الإسكندرية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 4ـ0 والتأهل لنهائي كأس كاراباو (صور)


تلقى  قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية  إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط طفلتين من عقار بشارع الشهيد مصطفى عوض في منطقة الورديان.


انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود طفلتين بهما إصابات بكسور وجروح بالغة على أرضية الشارع إثر سقوطهما من الطابق الرابع بالعقار المشار إليه.


تم نقل الطفلتين إلى المستشفى الأميري الجامعي، وتبين وفاة الطفلة "ريتال رامي محمد" 6 سنوات؛ عقب وصولها المستشفى، وإصابة شقيقتها الطفلة "رؤية رامي محمد" 5 سنوات، باشتباه كسر بالقدم اليسرى.


تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية بمنطقة الورديان شرطة مينا البصل شرطة النجدة المستشفى الأميري الجامعي

مواد متعلقة

رياح شديدة وصقيع وتساقط أعمدة إنارة وأشجار، نوة الكرم تقسو على الإسكندرية (فيديو)

جماهير فالنسيا تغادر معقل الخفافيش بسبب برشلونة

4 أسباب دفعت الأهلي لقيد علي معلول.. فشل صفقة كوتيسا وإصابة يحيى عطية الله الأبرز.. وانقسام بين الجماهير بعد قيد النجم التونسي
ads

الأكثر قراءة

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

واشنطن بوست: مقترح ترامب يهدد اتفاقية كامب ديفيد ويدفع مصر للتحرك عسكريا

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل برشلونة وريال مدريد

هربت بعد ما عرفت أنه مشهور، اعترافات المتهم بتحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

انطلقت معركة الخرطوم، الجيش السوداني على مشارف القصر الجمهوري في قلب العاصمة

منوعات

المزيد

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية