عيد عبد الملك: إمام عاشور يركز في الكرة فقط ومعلول قادر على اللعب موسمين

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعد أفضل لاعب في الدوري المصري.



وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" بتروجت فريق شرس هجوميًا، يقدم مستوى جيد في الدوري، وسيد عيد يعتمد على الهجوم، الأهلي ساعده في التراجع وتسجيل الهدف".



وتابع:" كولر غير من طريقة لعب الأهلي، وذلك لأمكانية اللعب بثنائي هجومي في الفترة القادمة بعد التعاقد مع جراديشار ووجود وسام أبوعلي، وخلفهم إمام عاشور".



وعن نتائج مودرن سبورت قال:" الفريق تعاقد مع صفقات جيدة في يناير، والفريق يحاول لحاق نفسه عن طريق إبرام صفقات قوية، وصراع الهبوط مشتعل بسبب منافسة أكثر من فريق على الهبوط".

إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري

وأكمل:" إمام عاشور، أفضل لاعب في الدوري المصري، هذا الموسم، وفارق جدا مع الأهلي، وأصبح يركز في الكرة فقط في الوقت الحالي".



وشدد: "كريم الدبيس وعلي معلول، حال مشاركتهم في الجبهة اليسري قادروان على صناعة جبهة قوية، ومعلول يستطيع لعب موسمين ومن الوارد رحيل يحيى عطية الله، بعد تألق كريم الدبيس الذي يسير بشكل جيد، ومن الوارد أن يكون أساسي في الفترة القادمة".



وأكمل:" محمد عبدالله لاعب جرئ، ويشكل خطوة وعنده شراسه ولكن يحتاج الحصول على مباريات لاكتساب الخبرات".

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