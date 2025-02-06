محمد الشرنوبي لـ "فيتو": فكرة الألبوم أفضل من السينجل واستمتعت بتجربتي مع هنا الزاهد

أكد الفنان محمد الشرنوبي، أنه يفضل فكرة الألبوم على طرح الأغاني بشكل سينجل، مشيرًا إلى أن الجمهور اعتاد الألبوم.

وقال الشرنوبي خلال لقائه مع “فيتو”: دايمًا الألبوم فكرة أحلى من السينجل ومتعودين عليه من زمان وبنستمتع به أكتر.

و أكد الشرنوبي أنه استمتع بتجربته مع هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية، مشيرًا أن الكواليس كانت رائعة.

وشدد أن أحمد سعد بمنزلة شقيقه الأكبر وتربطهم علاقة صداقة قوية منذ زمن، قائلًا: “بشوفه من وأنا عيل صغير مع أبويا وعمي وهو مغني جامد أوي ونجم كبير ومتمكن وعامل ألبوم خطير”.

و أكد أنه يشارك في رمضان 2025، مع مي عمر في مسلسل إش إش، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

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