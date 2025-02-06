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رياضة

إسلام فتحي: هذه نصيحتي لجروس أمام الإسماعيلي والصفقات إضافة للزمالك

جروس مدرب الزمالك،
جروس مدرب الزمالك، فيتو

أكد إسلام فتحي، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، أن يحاول استعادة الثقة من جديد ويفوز على الإسماعيلي.

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "خسارة 6 نقاط أمام مودرن وبيراميدز تسببت في غضب الجماهير من الفريق ويجب على جروس أن يستعيد التوازن من جديد ويعيد الثقة للاعبين".

وأضاف: "انضمام محمود جهاد وأحمد حسام إضافة للفريق بكل تأكيد نظرا للحاجة إلى خدماتهما في المرحلة المقبلة".

 

ويغيب عبدالله السعيد، لاعب فريق الزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض والإسماعيلي المقررة غدًا في الدوري المصري، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، مما يُعد خسارة كبيرة للفريق خاصة في ظل دوره البارز في وسط الملعب وصناعة الألعاب.

 

في المقابل، شهدت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي عودة ناصر ماهر، لاعب الوسط، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الماضية.

 

 

 

عودة ماهر تمثل إضافة كبيرة للخط الوسط، حيث يُعتبر من أبرز لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن يكون له دور كبير في المباراة القادمة.

 


 

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