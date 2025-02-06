الخميس 06 فبراير 2025
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بروتوكول تعاون بين مديرية صحة سوهاج وأكاديمية العلوم الإدارية للنهوض بالكوادر الطبية إداريًا

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين صحة سوهاج وأكاديمية العلوم الإدارية

أناب الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة شيرين عايد مدير المكتب الفني  لتوقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بسوهاج وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

 

وشهد توقيع البروتوكول بين الدكتورة شيرين عايد ممثلة لمديرية الصحة بسوهاج والدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لتوقيع البروتوكول ضمن جهود مديرية الصحة للنهوض بمستوى العاملين لديها وإيمانا بأهمية التعليم المستمر للكوادر الطبية إداريًا.

 

ويهدف البروتوكول إلي إتاحة حصول العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج على الدبلومة المهنية وكذلك الماجستير في عدة مجالات مرتبطة بالشأن الصحي وفق الشروط المنصوص عليها في بنود البروتوكول ونظام الدراسة حسب كل برنامج.

 

ومن جانبه، أكد "دويدار" ترحيبه بكافة أوجه التعاون المشترك مع الأكاديمية، مرحبًا أيضًا بكافة أوجه التعاون مع الأكاديميات والجامعات المصرية طالما في صالح النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدًا بأكاديمية السادات باعتبارها إحدى الأكاديميات الرائدة في مجال العلوم الإدارية، لافتًا إلي أن ذلك البروتوكول يتماشى مع إستراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

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