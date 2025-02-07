الجمعة 07 فبراير 2025
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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025

موعد صرف معاش تكافل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025، فيتو

يتساءل العديد من المواطنين من مستحقي معاشات تكافل وكرامة عن، موعد صرف معاش تكافل وكرامة  لشهر فبراير 2025

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد صرف معاش تكافل وكرامة  لشهر فبراير 2025.

 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة  لشهر فبراير 2025

وحول موعد صرف معاش تكافل وكرامة  لشهر فبراير 2025، يتم صرف معاش "تكافل وكرامة" طبقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين في منتصف كل شهر،  ويكون ذلك من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي.

 

وبشأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة  لشهر فبراير 2025، من المقرر أن يكون الاحد 15 فبراير الجاري.

 

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة  لشهر فبراير 2025، فيتو

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

 

 

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدى"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، ويتم الصرف جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

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