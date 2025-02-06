الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأحد المقبل، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تظلمات الشهادة الإعدادية
تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن المواقع التي تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق إجابتهم، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا، بإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعا ما بين ديوان إدارة أو نقابة معلمين، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي بديوان إدارة الرياض، وبديوان إدارة بلطيم، وبديوان إدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، والمدرسة الحديثة التابعة إدارة شرق كفر الشيخ، وديوان إدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ونقابة المعلمين بدسوق،  وديوان إدارة الحامول الجديد، وديوان الإدارة التعليمية ببيلا، ونقابة المعلمين بقلين.

وعقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا لتحديد مواقع تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور،ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجلال فوزى السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية ومشرفي القطاعات الثلاثة، موجهًا لشرفى القطاعات على المجهود الذى بذل فى الفترة الماضية.
وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،  قد وجه بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، ابتداء من  يوم الأحد المقبل، الموافق 9 فبراير، حتى 27 فبراير الجاري، ولمدة 15 يوما، ماعدا يومي الجمعة والسبت، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بكفر الشيخ التعليم الفني الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ

مواد متعلقة

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69.52 %
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كولر يكشف موقف معلول من المشاركة مع الفريق وحقيقة تعاقد الأهلي مع صفقات أخرى

وصلوا بطريقة غير شرعية، السلطات الليبية ترحل عشرات المصريين

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

بسبب ضرتها، القبض على سيدة أشعلت النيران داخل شقة زوجها

منوعات

المزيد

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية