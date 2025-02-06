الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

روتانا تطرح ألبوما جديدا لـ مساعد البلوشي قريبا (فيديو)

مساعد البلوشي، فيتو
مساعد البلوشي، فيتو

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوما جديدا للفنان مساعد البلوشي قريبا.

وطرحت الشركة برومو الألبوم عبر منصاتها، ويتضمن 8 أغنيات يتعاون فيها البلوشي مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين.

روتانا تطرح ألبوم جديد ليسرا محنوش

 

في جانب آخر، تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم جديد للمطربة التونسية يسرا محنوش قريبا.

ويضم الألبوم 7 أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وطرحت روتانا عبر حساباتها برومو قصير للألبوم، على أن يطرح كاملا خلال الأيام المقبلة.

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مساعد البلوشي روتانا المطرب مساعد البلوشي شركة روتانا للصوتيات
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