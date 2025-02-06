روتانا تطرح ألبوما جديدا لـ مساعد البلوشي قريبا (فيديو)

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوما جديدا للفنان مساعد البلوشي قريبا.

وطرحت الشركة برومو الألبوم عبر منصاتها، ويتضمن 8 أغنيات يتعاون فيها البلوشي مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين.

روتانا تطرح ألبوم جديد ليسرا محنوش

في جانب آخر، تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم جديد للمطربة التونسية يسرا محنوش قريبا.

ويضم الألبوم 7 أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وطرحت روتانا عبر حساباتها برومو قصير للألبوم، على أن يطرح كاملا خلال الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.