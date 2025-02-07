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اقتصاد

ورق العنب يرتفع 10 جنيهات وانخفاض الخيار، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025.

 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5  جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 16 جنيها بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 11 جنيها بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

 

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من 13 إلى 17 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 14 جنيهًا بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فول أخضر من 12 إلى 16 جنيهًا بانخفاض 9 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 20  إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 70 إلى 110 جنيهات بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

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