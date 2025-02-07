التصديرى للحاصلات: 2.2 مليون طن صادرات زراعية لأوروبا في عام



كشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن مصر تعد أحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للخضر والفاكهة علي مستوي العالم خاصة للقارة الأوروبية.

2.2 مليون طن صادرات حاصلات زراعية الى القارة الاوروبية

وحققت صادراتنا من الحاصلات الزراعية لدول القارة الأوروبية معدل نمو ملموس خلال الموسم المنتهي "من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024" لتصل إلى حوالي 2.2 مليون طن محققة زيادة بلغت حوالي 400 ألف طن بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بصادرات الموسم السابق له والتي بلغت 1.8 مليون طن.

في حين بلغت قيمة الصادرات 1.6 مليار دولار محققة زيادة وصلت إلى 282 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 21% مقارنة بقيمة الصادرات خلال الموسم السابق له والتي بلغت 1.3 مليار دولار.

صادرت الحاصلات الزراعية الى دول القارة الأوروبية تحتل المرتبة الأولي في ترتيب الأسوق المستوردة من مصر

وتحتل صادرتنا لدول القارة الأوروبية المرتبة الأولي في ترتيب الأسوق المستوردة من مصر بالنسبة لقيمة الصادرات بنسبة 38% ونسبة 35 % بالنسبة لكمية الصادرات.

اهم الدول المستوردة

وجاءت أكبر دول القارة الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة دولة هولندا بكمية وصلت إلى 467 ألف طن بقيمة 289 مليون دولار تليها المملكة المتحدة بكمية وصلت إلى 290 ألف طن بقيمة 284 مليون دولار، وأسبانيا بكمية وصلت إلى 201 ألف طن بقيمة 96 مليون دولار، إيطاليا بكمية وصلت إلى 196 ألف طن بقيمة 134 مليون دولار، ثم اليونان بكمية وصلت إلى 171 ألف طن بقيمة 70 مليون دولار.

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