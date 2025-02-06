الخميس 06 فبراير 2025
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سكرتير محافظ قنا يتفقد السوق الحضاري بتكلفة 20 مليون جنيه

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرى اللواء أيمن السعيد سكرتير عام مساعد لمحافظة قنا، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا جولة تفقدية للسوق الحضاري بمنطقة مجمع المواقف، والذي يضم ١٤٩ محلًا تجاريًا، إضافة إلى كافتيريا، مبنى إداري، مسجد، وساحة انتظار للسيارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه، كما رافقهم محمد عز نائب المدينة، مدير المواقف، مسئولى المتابعة والإسكان بالوحدة.

السوق الحضاري بقنا

ومن جانبه، أكد اللواء  أيمن السعيد، أن السوق الحضاري سيُسهم في نقل الباعة من الأسواق العشوائية إلى سوق منظمة، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتقليل الازدحام، موضحًا أن إنشاء الأسواق الحضارية كبديل للأسواق العشوائية يلعب دورًا كبيرًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز ثقافة العمل الحر.

كما استمع السكرتير العام المساعد خلال الجولة إلى شكاوى عدد من المستأجرين السابقين للمحلات القديمة، الذين طالبوا بإعادة النظر في شروط تأجير المحلات بالسوق الجديدة، مؤكدا أنه سيتم دراسة جميع الطلبات بعناية.

 ووجه رئيس مدينة قنا بمراجعة حصر البائعين المستفيدين من السوق الحضاري لضمان تحقيق العدالة في التوزيع.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة قنا مجمع المواقف

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