الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

تعليم قنا تكرم مدير مدرسة لدوره في الارتقاء بمستواها

هانى عنتر الصابر
هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا

كرم هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا والدكتور محمد محمود دويدار أمين  نقابة المعلمين بـ قنا أشرف عبادى أحمد مدير مدرسة البراهمة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية  لدوره البارز فى الارتقاء بالمدرسة والظهور بالمظهر المشرف من المستوى العلمي للطلاب والنظافة العامة والانضباط الإداري بالمدرسة أثناء زيارة وزير التربية والتعليم  والتعليم الفنى لعدد من مدارس إدارة قفط خلال الفصل الدراسي الأول.

تطوير وتجميل المدارس بقنا

وأشادوا بجهوده وكفاءته وتفانيه في العمل والذى استحق عليه هذا التكريم

كما كرما "عنتر" و"دويدار" منتصر سعد عبيد معلم المجال الصناعى بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لادارة قفط التعليمية لإسهاماته في تجميل وتزيين أسوار عدد من مدارس الإدارة، وأثنى على تعاونه مع زملائه وجهوده فى تطوير وتجميل المدارس.

حق أصيل بقنا
وأشار وكيل الوزارة إلى أن تكريم العناصر المتميزة هو حق أصيل للاحتفاء بهم وللاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لزملائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد وأضاف ان المعلم هو القدوة والمثل الأعلى، الذي يسعى دائما إلى بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.
مثمنًا دور نقابة المعلمين بقنا بقيادة شاكر ابو بكر رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة لدوره فى مساندة ودعم المعلمين فى أداء رسالتهم على أكمل وجه وتكريم النماذج المتميزة متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد. 


جاء ذلك في حضور أسامة قدوس مصطفى مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام وحامد الوحش محمد أمين الصندوق نقابة المعلمين بقنا.

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قفط قفط التعليمي قنا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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