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رياضة

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى بتروجت

الأهلي وبتروجت، فيتو
الأهلي وبتروجت، فيتو

سجل إمام عاشور أول أهداف النادي الأهلي في مرمى بتروجت في الدقيقة 15، لتصبح النتيجة 0/1 للأحمر، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بتروجيت كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وعمر الساعي.

تشكيل بتروجت أمام الأهلي

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح - توفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي.

خط الهجوم: بدر موسى- زياد فرج - شيكودي جبريل.

وتضم دكة البدلاء: محمد خليفة - إسلام عبد الله - عبد الله محمود - عبد العزيز السيد - إسلام هشام - خالد أبو زيادة - مصطفى الجمل - إسماعيل بامبا - أحمد فاروق.

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر بـ24 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 17 نقطة.

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الأهلي بتروجت الدوري الممتاز الدوري ملعب السلام

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