نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

في واقعة غريبة من نوعها، فوجئت نزيلة في فندق هولندي على شاطئ البحر عند فتح باب غرفتها، لتجد فقمة رمادية كبيرة نائمة على الأرض.

نزيلة تفاجأ بوجود فقمة رمادية

ومن جانبها ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الحادث وقع في فليسينجين جنوبي هولندا؛ ما أثار دهشة موظفي الفندق الذين اتصلوا فورًا بجمعية لحماية الحيوانات. والجمعية، التي اعتادت تلقي طلبات غريبة، أبدت دهشتها أيضًا من هذا الموقف غير المألوف.

فقمة رمادية غاضبة

وفي منشور على "فيسبوك" مرفق بصور للحادث، أشارت الجمعية إلى أن الزبائن كانوا في الخارج متوترين، وكانت الفقمة مسترخية داخل الغرفة.

وقالت الجمعية إن الفقمة كانت غاضبة بسبب انقطاع قيلولتها، ونُقلت باستخدام سلة خاصة إلى مكان أكثر هدوءًا.

وأوضحت الجمعية أنه على الرغم من مظهرها الهادئ، يمكن للفقمة أن تصبح عدوانية وتعضّ إذا تم استفزازها. ومن جانبه، علق موظف الفندق فالنتين دامين قائلًا: "يظن المرء أنه شاهد كل شيء، ثم يحدث أمر كهذا".

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