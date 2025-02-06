انتفاء أركان الجريمة، كواليس براءة اللاعب أحمد دحروج من تهمة التعدي على شخص

أصدرت محكمة مستأنف جنوب الجيزة، حكمها ببراءة اللاعب أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة، في جلسة الاستئناف على حبسه 3 أشهر لاتهامه بالتعدي على شخص في أبو النمرس.

وخلال جلسة المحاكمة تحفظت قوات الأمن بمحكمة جنوب الجيزة، على اللاعب أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة في جلسة الاستئناف على حبسه 3 أشهر لاتهامه بالتعدي على شخص في أبو النمرس.

ودفع محامي المتهم بانتقاء أركان الجريمة، وعدم وجود أدلة ثابتة بارتكاب اللاعب الواقعة، وطالب ببراءة المتهم وإخلاء سبيله.

وبعد حكم البراءة، أخلت قوات الأمن سبيل المتهم، ما لم يكن على ذمة قضايا.

التحفظ علي أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنوب الجيزة بحبس أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة 3 أشهر وكفالة 500 جنيه، في اتهامه بالتعدي على شخص بأبو النمرس.

والبداية كانت عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا من شقيق أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة يفيد بتعرضه للضرب علي يد مجموعة من الأشخاص أمام منزله بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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