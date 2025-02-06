الخميس 06 فبراير 2025
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ننشر الحركة الداخلية لمباحث الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية،فيتو
مديرية أمن الدقهلية،فيتو

اعتمد اللواء حسام عبد العزيز مدير امن الدقهلية، واللواء محمد عز مدير مباحث الدقهلية الحركة الداخلية لمراكز واقسام الشرطة.  

وجاءت الحركة الداخلية لرجال مباحث الدقهلية كالتالي:  

- مقدم /محمد فوزي رئيس مباحث طلخا
- رائد /عمار الجداوي رئيس مباحث دكرنس
- رائد/ كريم يوسف رئيس مباحث الكردي
- رائداحمد جمال رئيس مباحث الستاموني
- مقدم/ عمرو بكر رئيس مباحث اجا
- رائد /محمد صادق رئيس مباحث بلقاس
- نقيب /محمد عيسي رئيس مباحث نبروه
- مقدم/ اسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ميت غمر
- رائد/ محمد صلاح رئيس مباحث محله الدمنه
- رائد /محمد مشالي رئيس مباحث بني عبيد

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