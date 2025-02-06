إغلاق الطريق الزراعي بالإسكندرية لإصلاح كسر ماسورة مياه

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم إغلاق الطريق الزراعي؛ وذلك نظرًا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مدخل نادي الصيد.

وأكدت المحافظة أنه سوف يتم إغلاق الطريق الزراعي، الاتجاه القادم إلى مطار النزهة وذلك يوم الجمعة الموافق ٧ فبراير ٢٠٢٥ بدءًا من الساعة ١٢.٣٠ منتصف الليل وحتى الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا.

وأوضحت المحافظة، أن على المتجه إلى الطريق الزراعى يسلك طريق قناة السويس ثم محور المحمودية حتى مخرج مطار النزهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.