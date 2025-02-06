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محافظات

إغلاق الطريق الزراعي بالإسكندرية لإصلاح كسر ماسورة مياه

الإسكندرية
الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم إغلاق الطريق الزراعي؛ وذلك نظرًا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مدخل نادي الصيد. 

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وأكدت المحافظة أنه سوف يتم إغلاق الطريق الزراعي، الاتجاه القادم إلى مطار النزهة وذلك يوم الجمعة الموافق ٧ فبراير ٢٠٢٥ بدءًا من الساعة  ١٢.٣٠ منتصف الليل وحتى الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا.

وأوضحت المحافظة، أن على المتجه إلى الطريق الزراعى يسلك طريق قناة السويس ثم محور المحمودية حتى مخرج مطار النزهة.

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الفريق أحمد خالد الطريق الزراعي الاسكندرية مياه الشرب

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