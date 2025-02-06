الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى 

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
ads

 نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين للتدريب العملي المشترك بمحافظتى الشرقية والوادى الجديد، لتحديد مدى جاهزية أجهزتهما التنفيذية فى مجابهة وإدارة الأزمات والكوارث وإزالة الآثار المترتبة عليها.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى وتنسيق الجهود مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وبحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومحافظ الشرقية ومحافظ الوادى الجديد.

وتم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظتين لمواجهة المواقف الطارئة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

 

ندوة تثقيفية مجمعة للجامعات المصرية

 كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية مجمعة للجامعات المصرية بمقر جامعة القاهرة لـ (10) جامعات حكومية وخاصة، تضمنت الندوة إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية والمتغيرات الحالية على المستويين الدولى والإقليمى، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية للطلبة التى تعبر عن حب الوطن.

 وفى إطار إعداد أجيال من شباب مصر مسلحة بالعلم والوعي والانضباط والقيم الوطنية التقى محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمتابعة تطوير الأداء بمدارس التأسيس العسكرى، حيث تناول اللقاء عرض الجهود التى قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى ساهمت فى نجاح منظومة التأسيس العسكرى بالمدارس وكان له مردود إيجابى على النواحي التعليمية والانضباطية والسلوكية للطلاب، كما تناول اللقاء مقترحات انضمام أعداد جديدة من المدارس لنظام التأسيس العسكرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصطفاف المعدات أجهزة ومؤسسات الدولة الدفاع الشعبى والعسكرى جامعات حكومية المعدات والمركبات التربية والتعليم والتعليم الفني
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

الزمالك يجدد عقد حمزة المثلوثي

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

جلسة تقرب نجم الزمالك من الرحيل، اعرف التفاصيل

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

منوعات

المزيد

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بتخطِّي الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية