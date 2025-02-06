السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية منشورا يعمم على جميع شركات الطيران بشأن إلغاء إلزام حصول جميع المعتمرين القادمين للمملكة بالحصول على لقاح الحمى الشوكية.

وتطعيم الحمى الشوكية المقترن هو حمى شوكية متعدد السكريات عند تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الحمى الشوكية المقترن تعطي مناعة لجسم الإنسان مدى الحياة.

ويمكن الحصول على تطعيم الحمى الشوكية من فاكسيرا من عمر 9 أشهر حتى 55 عاما.

ومرض الحمى الشوكية من الأمراض الخطيرة وتنتقل العدوى بين الأشخاص بمرض الحمى الشوكية عن طريق الرذاذ الذي يخرج من فم الإنسان المصاب وتترواح فترة حضانة المرض من يومين إلى 10 أيام.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي موانع لتناول تطعيم الحمى الشوكية سوى ارتفاع حرارة الجسم.

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