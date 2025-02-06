الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 5 أشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.

وطالب النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل العقار المُشار إليه على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 أمتار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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