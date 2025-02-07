كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرواد الرقميين

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن تفاصيل مبادرة الرواد الرقميون التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنويًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي. وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن مبادرة الرواد الرقميون.

أهداف مبادرة الرواد الرقميون

- تهدف مبادرة الرواد الرقميون تأهيل الكوادر الشابة، وتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات، البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

- تهدف المبادرة أيضًا الى دعم التحول الرقمي بتعزيز عملية التحول إلى مجتمع رقمي متكامل في مصر، بجانب زيادة الصادرات الرقمية من خلال تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

- الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم الشباب المصري من سن 15 إلى 32 عامًا وتُقدم منح دراسية مجانية بالكامل بما في ذلك الإقامة والتدريب وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- حجم يبلغ التمويل السنوى 3 مليارات جنيه سنويًا، يتحملها صندوق "تحيا مصر" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تشمل المبادرة برامج تدريبية تتراوح بين دبلومات مكثفة لمدة 4 إلى 9 أشهر، وماجستير مهني أو علمي لمدة تصل إلى سنتين، بالتعاون مع جامعات عالمية.

- من المنتظر أن تبدأ المبادرة رسميًا بنهاية الربع الثاني من 2025 وسيتم الإعلان عن تفاصيل الالتحاق من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شروط الالتحاق بالمبادرة

- لا يُشترط أن يكون الراغب في الالتحاق خريج كلية الهندسة أو الحاسبات والمعلومات، حيث يمكن أن يكون خريج أي كلية أو حتى لم يتخرج بعد أو حاصل على شهادة متوسطة أو ثانوية عامة فالمبادرة متاحة للجميع، لكن الشرط الوحيد هو توفُّر الرغبة والإرادة للتدريب والتعلم بما يساعد المواطن على دخول سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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