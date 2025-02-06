مصر تستعد لاستقبال قادة صناعة الطاقة في مؤتمر EGYPES 2025

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمراجعة ومتابعة التحضيرات الخاصة بالحدث الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، في إطار الاستعدادات لتنظيم الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2025.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ترتيبات انعقاد المؤتمر، الذي يقام تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، ويعد أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الطاقة، حيث يشهد مشاركة واسعة من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، إلى جانب عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مجالات البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة.

استعدادات مكثفة لإنجاح المؤتمر

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء استعرض الجهود المبذولة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح النسخة الثامنة من المؤتمر، في ظل الاهتمام المتزايد من مختلف الشركات العالمية الراغبة في المشاركة بالفعاليات والمعرض المصاحب له.

وأوضح أن المؤتمر سيتناول عدة محاور رئيسية، من بينها مستقبل أنظمة الطاقة، التحديات التي تواجه الصناعة، سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.

مناقشة مستحقات الشركاء الأجانب

كما شهد الاجتماع استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، والتواصل المستمر معهم، مع التركيز على تعظيم الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بإطلاق مبادرة جديدة لدعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، حيث سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، والمحفزات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى إجراءات الفحص الفني والتحويل والصيانة.

يُذكر أن مؤتمر EGYPES 2025 يمثل منصة استراتيجية تجمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة لمناقشة مستقبل الصناعة واستشراف الفرص الاستثمارية، في ظل توجه مصر نحو تحقيق استدامة الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

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