دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

اكتشف فريق علماء دولي أن الأشخاص غير المتزوجين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بالمتزوجين ولكن هذا التأثير يعتمد على بلد الإقامة والجنس ومستوى التعليم.

غير المتزوجين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب

وتشير مجلة Nature Human Behaviour، إلى أن العلماء حللوا بيانات 106556 مشتركا من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا والمكسيك وإندونيسيا وإيرلندا.

جرت هذه الدراسة على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى دراسة العلاقة بين الحالة الزوجية وأعراض الاكتئاب، وبعد ذلك حللوا تأثير الزواج طويل الأمد على خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأظهرت النتائج، أن احتمال الإصابة بالاكتئاب بين الرجال والنساء غير المتزوجين يعادل حوالي ضعف إصابة المتزوجين بالاكتئاب. وأن هذا التأثير أكثر وضوحا في البلدان الغربية - الولايات المتحدة، بريطانيا وإيرلندا، مقارنة بالبلدان الشرقية- الصين وكوريا وإندونيسيا.

الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

واتضح للباحثين أن الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من النساء غير المتزوجات، وقد يكون هذا مرتبطا بقلة الدعم الاجتماعي. كما أن مستوى التعليم يؤثر على احتمال الإصابة بالاكتئاب، حيث تبين أن الأشخاص الذين حصلوا على مستوى أعلى من التعليم وليس لديهم شريك هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ويعانون من مشكلات الصحة العقلية.

وتؤكد نتائج الدراسة، أن الزواج يمكن أن يكون عاملا واقيا من الاكتئاب خاصة في البلدان الغربية. ولكن وفقا للعلماء ترتبط الصحة النفسية بعوامل عديدة، بما فيها الدعم الاجتماعي ومستوى الإجهاد والخصائص الثقافية.

ويشير العلماء، إلى الدراسات اللاحقة ستساعد على فهم أفضل للآليات التي يؤثر فيها الزواج على الصحة النفسية وعلى ضوئها يمكن وضع استراتيجية للعزاب للوقاية من الاكتئاب.

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