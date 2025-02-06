الخميس 06 فبراير 2025
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وكيل تعليم قنا يستعرض خطة عمل إدارة الموهوبين

قنا,فيتو
قنا,فيتو

 استعرض هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، خطة عمل إدارة الموهوبين والتعلم الذكى للفصل الدراسي الثاني خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم الخميس بحضور الدكتورة مها محسن مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة وأعضاء ادارة الموهوبين بالادارات التعليمية وذلك بمدرسة قنا الثانوية بنات.

 

الموهوبون هم ثروة الأمة الغالية بقنا

 أكد "عنتر" أن الموهوبين هم ثروة الأمة الغالية، ومستقبل ازدهارها وتفوقها، مشيرًا إلى ضرورة وضع البرامج الإرشادية التي تضمن لهم نموًا نفسيًا وعقليًا واجتماعيًا، وتفعيل برنامج رعاية الطلاب الموهوبين بالمدارس، ووضع خطة للتعرف المبكر عليهم، وتوفير الإمكانات التي تساعدهم على الإبداع.

 

وأضاف أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين علميًا ورياضيًا وتقديم كافة الدعم والرعاية لهم ووضع برامج لتنمية مواهبهم.

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وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة قنا قنا

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