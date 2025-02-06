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محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69.52 %

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد الدكتور  خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.52 % وذلك في حضور هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم.

طلاب الشهادة الإعدادية بقنا

وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 58843 طالبًا وطالبة حضر منهم 58098 وحقق النجاح 40390 طالب بنسبة نجاح بلغت 69.52 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1358 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1270 وعدد من حققوا النجاح 1236 بنسبة نجاح بلغت97.%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 27 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 96%.

وهنأ "عبد الحليم" الطلاب الناجحين وأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم قنا وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ قنا نتيجة الشهادة الاعدادية

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