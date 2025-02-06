محافظ قنا يفتتح "سوق اليوم الواحد" بنجع حمادي

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الخميس، "سوق اليوم الواحد" بشارع المحكمة بمدينة نجع حمادي، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، رافقه حسن القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، وجلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب.

عملية توريد السلع بقنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، مشيرًا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية.

وقد شهد السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث ضمَّ مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة قبيل شهر رمضان المبارك.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من المعروضات، وشراء احتياجاتهم من المواد التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مع تخفيضات أكبر على بعض المنتجات، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا

وأضاف حسن القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن العمل جارٍ للتوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتسهيل وصول السلع إلى التجمعات السكنية، بحيث يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، مما يسهم في خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

يذكر أن "أسواق اليوم الواحد" نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.

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