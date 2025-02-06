الخميس 06 فبراير 2025
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اقتصاد

تعاون بين سنترا و"NCR ATLEOS" في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

توقيع مذكرة التفاهم،
توقيع مذكرة التفاهم، فيتو

وقعت شركة سنترا للتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة للمصرية للاتصالات، والتي تعمل في مجال تقديم حلول وخدمات الأنظمة الرقمية والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير الحلول التكنولوجية المبتكرة لسوق المدفوعات الرقمية، مذكرة تفاهم اليوم الخميس مع شركة إن سي آر التيوس العالمية "NCR ATLEOS" لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

وقع الاتفاقية المهندس محمود نور، رئيس مجلس إدارة شركة سنترا للتكنولوجيا، وجيراردو ساندوفال، نائب رئيس المبيعات لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا (AMEA) بشركة إن سي آر التيوس. 

شهد التوقيع المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات،   في حضور أحمد عوض، مدير المبيعات الإقليمي بشركة إن سي آر التيوس، والمهندس حسام زوره، الرئيس التنفيذي لشركة سنترا للتكنولوجيا، وعدد من قيادات الشركتين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث تستهدف الاتفاقية تقديم حلول رقمية متكاملة لدعم عملية التحول الرقمي في مصر والمنطقة، مع التركيز على تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية، وتحليلات البيانات، وحلول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء في القطاعات المصرفية والتجارية، كما تشمل الاتفاقية تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للنمو في سوق الحلول الرقمية.

أكد المهندس محمود نور، رئيس مجلس إدارة شركة سنترا للتكنولوجيا، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية، موضحًا أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق الحلول الرقمية وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

 أشار جيراردو ساندوفال إلى أن اختيار سنترا للتكنولوجيا كشريك استراتيجي في المنطقة يعكس الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المصري، لاسيما في ظل الدعم الحكومي لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية. 

أضاف: “نحن متحمسون لهذا التعاون الذي سيمكننا من تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والتجارية في مصر والمنطقة، مع التركيز على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية”.

حلول رقمية متكاملة 

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وتعمل شركة سنترا للتكنولوجيا على تعزيز مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الاتصالات عبر شراكات إستراتيجية تركّز على تقديم حلول رقمية متكاملة للقطاعين الحكومي والخاص  لتطوير حلول وخدمات رقمية مبتكرة تواكب رؤية الدولة المصرية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية.

وتعتبر إن سي آر التيوس واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل في أكثر من 180 دولة حول العالم، وتخدم ملايين العملاء في قطاعات التجزئة والمصارف والمطاعم والخدمات المالية، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا قويًا لدفع عجلة التحول الرقمي في مصر والمنطقة.

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