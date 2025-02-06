تعرف على طرق تقديم شكوى بالنيابة الإدارية

نجحت وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد شريف، في الاستجابة السريعة لعددٍ من شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة وإزالة أسبابها.

وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، قد تلقت شكاوى متنوعة لعددٍ من المواطنين، يتضررون فيها من عدم صرف بعض الجهات الإدارية لمستحقاتهم المالية التي شملت: مقابل نوبتجيات عمل لبعض الأطباء، ومعاش لأحد المواطنين، وإعانة وفاة، فضلًا عن تضرر البعض الآخر من التراخي في إنهاء بعض الإجراءات بعددٍ من الجهات الإدارية المختلفة وشملت إجراءات: إنهاء خدمة، واستخراج شهادات متغير مكاني، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراءات شمول التغطية الطبية، وإجراءات تعيين إحدى الشكايات.

بعض الشكاوى المتعلقة بتضرر المواطنين من مخالفات

كما تلقت الوحدة بعض الشكاوى المتعلقة بتضرر المواطنين من مخالفاتٍ شملت: حالات إشغالات الطريق، والتعدي على أملاك الدولة، ومخالفات المَحَال التجارية، بخلاف شكاوى متعلقة بجودة بعض الخدمات والتي شملت خدمات الاتصالات والانترنت.

وقامت وحدة الشكاوى بالتواصل المباشر الفعال مع الجهات الإدارية ذات الصلة، تكليفها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد بتلك الشكاوى وإزالة أسبابها والإفادة، وفور ورود إفادات الجهات الإدارية، تواصلت الوحدة مع الشاكين للتأكد من إزالة أسباب شكواهم ضمن إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.

وفي ذات السياق تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

وسائل الاتصال:

الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

تطبيق WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

الرسائل التفاعلية القصيرة: ١٤١١

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١

تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة .

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:

البريد العادي.

رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١

الحضور الشخصي.

📍 العناوين:

رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.

مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.

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