تعليم قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

عقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية لبدء الفصل الدراسي الثانى للعام 2024-2025م بحضور مديري عموم المديرية ومديري الإدارات النوعية بالمديرية ومديرو الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية.

نجاح العملية التعليمية بقنا

أكد "عنتر" على انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، وكذلك التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب بالفترة الصباحية والفترة المسائية، لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف المتابعات الميدانية، والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري عموم المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والمتابعة، والمراحل، والتوجيهات العامة والفنية.

متابعة أعمال الصيانة الدورية بقنا

كما وجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية للديسكات والمقاعد داخل المدارس ومتابعة أعمال التشجير ودهانات أسوار المدارس في جميع المراحل التعليمية، من الابتدائية حتى الثانوية العامة والفنية

كما شدد على ضرورة التأكد من وصول الكتب الدراسية إلى المدارس، وإعداد الجداول الدراسية، وتوزيع المهام على المعلمين، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بجداول الإشراف اليومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.