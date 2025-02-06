الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

عفريت يطارد أكرم حسني في "الكابتن"

أكرم حسني
أكرم حسني

تشهد أحداث مسلسل الكابتن الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني تعرضه لمس من الجن، وخلال أحداث العمل يطارده عفريت في مكان يذهب إليه، وتوالت الأحداث بشكل كوميدي.

مسلسل الكابتن أكرم حسني 

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الكابتن" الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى البوسترات المنفردة لأبطال العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعًا كوميديًا في إطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة مسلسل "الكابتن" نخبة من النجوم، بجانب أكرم حسني منهم آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري،  ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وئام مجدي، وآخرين.

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