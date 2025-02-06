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حوادث

حيثيات إلغاء حبس محمد أبو بكر في سب ميار الببلاوي

الشيخ محمد ابو بكر
الشيخ محمد ابو بكر وميار الببلاوي

 أودعت محكمة مستأنف الاقتصادية، حيثيات حكمها بإلغاء عقوبة حبس الشيخ محمد أبو بكر، شهرين وتأييد تغريمه 20 ألف جنيه، في سب ميار الببلاوي. 

وجاء في الحيثيات أن المتهم الأول محمد أبو بكر قذف المجنى عليها ميار الببلاوي بطريق العلانية بأن نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى "الشيخ  محمد أبو بكر جاد الرب" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات أن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 أضافت الحيثيات، أن ميار الببلاوى تضررت من الشيخ  محمد أبوبكر جاد الرب على موقع اليوتيوب لقيامه بنشر فيديو على صفحته الشخصية موجها فيه عبارات سب وقذف في حقها متهما إياها بالزنا مما تسبب لها في أضرار لها ولأسرتها وقاصدا من ذلك منفعة مادية باستغلال اسم الشاكية لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات عالية تدر عليه عائد مادي كبير، وقد أرفق بالعريضة حافظة مستندات طويت على فلاشة عليها مجموعة من الفيديوهات للمشكو في حقه عبر قناته المسجلة باسمه على موقع اليوتيوب، وكذا أرفق طلب ببيان اسم المجنى عليها وهو منال محمد توفيق وشهرتها (ميار الببلاوي) وارفق بالأوراق العريضة الإلكترونية المقدمة من الشاكي الشيخ الدكتور محمد أبو بكر جاد الرب، وذلك بتضررة من المدعوة ميار الببلاوى حيث قامت بنشر مقطع مسجل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك موجهة للشاكي عبارات سب وقذف وتعمدت التشهير به والإساءة لسمعته ونشر أخبار كاذبة بحقه وانة يصدر فتاوى مكذوبة.

وأشارت الحيثيات، إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي قررت أنها تم استضافتها في شهر رمضان في برنامج تليفزيوني على قناة النهار ببرنامج العرافة وأثناء محاورتها حول عدد مرات زواجها أجابت خمس مرات ثم عقبت المذيعة بأنها هل ثم طلاقها من زوجها ۱۱ مرة فرددت مجازا بنعم أنها طلقت عادى ثم تزوجت أيضا عادى ولا يوجد محلل في زواجها.

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محكمة مستانف الاقتصادية الشيخ محمد أبو بكر ميار الببلاوي

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