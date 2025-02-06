جامعة جنوب الوادي تحصل على المركز الثالث في أنشطة خدمة المجتمع

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي حصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا لحرص الجامعة على الاضطلاع بدورها في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة اتساقا مع التوجهات الوطنية عبر باقة متنوعة من الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز مؤشرات الخدمة الطبية وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين بالقطاع على جهودهم المتميزة.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقنا

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن أنشطة القطاع تتضمن العديد من الفعاليات حيث تشارك الجامعة في مختلف المبادرات الوطنية مثل حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وتساهم بتسيير العديد من القوافل التنموية الشاملة التي تؤدي الخدمات الطبية والتوعوية الزراعية والتمريض في مختلف أنحاء المحافظة، كما تمتد أنشطة القوافل التنموية لتشمل حلايب وشلاتين وأبورماد.

كما تنظم الجامعة العديد من الأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة مثل ندوات مكافحة الفساد، مناهضة العنف ضد المرأة، مكافحة الإدمان والتعاطي، مكافحة الإرهاب، التوعية بظاهرة الغرم.

كما تنظم الجامعة معرض دكان الفرحة لتوزيع الملابس والمستلزمات للفئات الأولى بالرعاية من الطلاب والمعرض الزراعي بمشاركة واسعة من الشركات العامة والخاصة في مجال الزراعة.

كما ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة (الأسبوع البيئي) والذي يتضمن قوافل وندوات ومعكسرات تشجير ومعارض فنية وحملات تبرع ورحلات علمية.

ووجه الدكتور محمد سعيد الشكر لرئيس الجامعة لدعمه لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة في مختلف القطاعات.

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