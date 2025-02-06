انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب

يفتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025.

افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب

يشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد على ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره.

كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى اقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولًا إلى الفعاليات البحرية المميزة، حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.



وسيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان "مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.

وكذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض وبحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت وإيجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.

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