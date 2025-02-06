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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجيت اليوم في دوري نايل

كولر، فيتو
كولر، فيتو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بتروجت 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم الدبيس ومصطفى العش ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور.

الهجوم: أفشة وحسين الشحات وجراديشار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس  في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت اليوم الخميس  في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

 

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