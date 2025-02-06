مصرع طفلة وإصابة شقيتها صدمتهما سيارة بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها صدمتهما سيارة أثناء عبورهم الطريق بمدينة المنيا، تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع طفلة وإصابة شقيتها صدمتهم سيارة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع وإصابة شقيقتين صدمتهم سيارة بالقرب من مجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ملك.ك.ع" 9 سنوات، وإصابة شقيتها "كيان.م.ع'، باشتباه كسور.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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