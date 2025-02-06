الخميس 06 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع البطاطس والبصل والثوم وانخفاض الليمون البلدي

سعر الخضار، فيتو
سعر الخضار، فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5  جنيه إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 16 جنيها.

 

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من 13 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  10. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 20  إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 70 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 38 جنيهًا إلى 42 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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