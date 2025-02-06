الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع كبرى الشركات البريطانية فرص التعاون في طروحات إدارة وتشغيل المطارات

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني سلسلة من الاجتماعات المهمة لبحث المشروعات المستقبلية لقطاع الطيران المدني المصري في مختلف المجالات.

 

وزير الطيران يعقد لقاءات هامة مع كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في البنية التحتية والطاقة المتجددة

وبدأ وزير الطيران المدني اجتماعاته  في مقر البنك الأهلي المصري بلندن، حيث التقى برئيس مجموعة الطيران البريطانية (British Aviation Group)، وهي مجموعه تمثل كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في تطوير وتشغيل المطارات، وتم خلال الاجتماع بحث فرص التعاون في برامج طروحات الدولة المصرية لإدارة وتشغيل المطارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، بما يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل المطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما عقد الحفنى اجتماعًا مع مسؤولي شركة Wood، لمناقشة مشروعات الطاقة المتجددة والتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران المدني المصري، كونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصميم مشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الكربون، كما تُصنَّف ضمن أكبر 10 شركات هندسية في مجال الطاقة.

وفي ضوء الاهتمام  بدعم وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، التقى وزير الطيران بمسئولي شركة Dar Sidara Company، كواحدة من الشركات الاستشارية الرائدة عالميًا، التي تقدم خدماتها في مجالات التصميم والتخطيط والهندسة والاستدامة وإدارة مشاريع مجالات النقل والبنية التحتية.

كما أجرى الدكتور سامح الحفني اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة MENA Rail Transport Consultants، لمناقشة قدرات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع النقل، بالإضافة إلى بحث الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك دورها في دعم مشروعات المطارات المستقبلية.

وخلال الاجتماعات تم مناقشة فرص التعاون في عدة مجالات، من بينها إدارة وتشغيل المطارات، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين خدمات النقل الجوي والبري المرتبطة بالمطارات.


كما تم عقد عدة مباحثات حول كيفية تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية،، وأكدت المباحثات على أهمية التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الهندسة والتصميم والاستشارات الفنية سيتيح لمصر الإستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير مشروعات الطيران المدني.

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