معرض الكتاب يتخطى حاجز 5 ملايين ونصف المليون زائر مع ختام فعالياته

سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب، مع ختام فعالياته في دورته الـ 56، والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، حضورًا كبيرًا اليوم الأربعاء 5 فبراير، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأخير نحو 388,643 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي الحضور إلى 5,547,970 زائرًا، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالدورات السابقة.

معرض الكتاب 2025

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن سعادته بهذا الحضور الكبير؛ قائلًا: "إن الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ يؤكد الريادة الثقافية المصرية، كما يؤكد على مكانة مصر كمنارة للفكر والثقافة، مشيرًا أن تنوع الجمهور من مختلف الجنسيات يعكس قيم التبادل الثقافي والحوار الإنساني.

وأشاد وزير الثقافة، بالدور البارز للأسرة المصرية من خلال مشاركتها المميزة في فعاليات المعرض، مما يؤكد أهمية بناء أجيال واعية ومثقفة تساهم في نهضة المجتمع.

وشدد وزير الثقافة، على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ هو إحدى صور دعم صناعة النشر، كما يُعزز دعائم بناء الإنسان ونشر الوعي، وهو ما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجه وزير الثقافة، الشكر والتقدير؛ لرئيس الوزراء؛ على دعمه المستمر للأنشطة والفعاليات الثقافية، والتي يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في مقدمتها، وهذا الدعم يُعد محفزًا رئيسيًّا لاستمرار النجاحات الثقافية التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب؛ تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"؛ واستضاف المعرض هذا العام "سلطنة عُمان" كضيف شرف، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل. كما شهد مشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية.

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