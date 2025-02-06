الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، الحكم على المتهم بقتل آخر في كفر الشيخ

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر محكمة مستأنف كفر الشيخ، اليوم الخميس، حكمها على متهم بقتل آخر بطلق ناري  بدائرة مركز بيلا.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين عبده علي شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر سيد أحمد شتا، رئيسًا، ومهاب عبد الغفار عبد المطلب حسن، نائبًا، وسكرتارية محمد رضا.

 

كانت المحكمة أصدرت قرارًا في الجلة السابقة بإحالة أوراق المتهم في أحداث القضية رقم 3019 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1313 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، لفضيلة المفتي.


كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من "م.خ.ع.ع.ع"، و"ر.ا.ا.ع.ي"، و"ع.ع.ع.ع.ب"، و"خ.ع.ع.ع"، و"م.ا.ع.م.ع"، و"م.ا.ع.ا"، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 15 مارس 2024 بدائرة مركز بيلا قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالقتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "م.م.ا.ا"، على إثر خلافات بينهم فبيتوا النية ووطدوا العزم المصمم على إزهاق روحه، ووضعوا مخططًا لتنفيذ ذلك.

 

وأضاف أمر الإحالة إن المتهمين أعدوا لذلك أسلحة نارية، فرد خرطوش، وبناء على ما أبلغهم المتهم الرابع، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مرور المجني عليه بالطريق العام، وفور وصوله استوقفه المتهمون وأشهر المتهم الأول السلاح الناري نحو رقبته مطلقًا عيارًا ناريًّا استقر بعنقه، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، والحيلولة دون إسعافه قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

 

وفي تحقيقات النيابة العامة قال المقدم ضياء الدين راشد، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا إن تحرياته أكدت أنه إثر خلافات سابقة فقد عقدوا العزم علي قتل المجني عليه وخططوا لذلك ونفذوا جريمتهم بسلاح ناري وفق ما جاء بالتحقيقات والأوراق، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.

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