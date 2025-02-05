الأربعاء 05 فبراير 2025
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منطقة الإسكندرية الأزهرية تواصل تحليل المناهج للمراحل الابتدائية والإعدادية

المنطقة الأزهرية
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية

تواصل منطقة الإسكندرية الأزهرية تنفيذ الورش بفاعلية، حيث يشارك نخبة من المعلمين والموجهين في تحليل مناهج المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى العلوم الشرعية والمواد الثقافية للمرحلتين الإعدادية والثانوية. ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية وضمان تحقيق مخرجات تعليمية متميزة.

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في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، تواصل إدارة الخطة والمنهج، بقيادة الدكتور علي حسن، مدير الإدارة، جهودها في تنفيذ ورش العمل المتخصصة لتحليل محتوى المناهج وإعداد خرائط المنهج، والتي انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري وتستمر حتى يوم الخميس.

 

وتسعى إدارة الخطة والمنهج، من خلال هذه الورش، إلى إعداد خطط تعليمية دقيقة، واشتقاق أهداف تعليمية واضحة، واختيار استراتيجيات تدريس حديثة، بالإضافة إلى تصميم اختبارات تحصيلية وفق الأسس العلمية، والكشف عن نقاط القوة والضعف في المناهج الدراسية.

 

 كما تلعب خرائط المنهج دورًا رئيسيًا في دعم المعلمين من خلال توضيح تسلسل المنهج، وتيسير اختيار الوسائل التعليمية المناسبة، وتعزيز التواصل مع الطلاب، وتنمية الإبداع في التدريس.

وتشرف اللجنة المُشكّلة من قبل رئيس الإدارة المركزية وتتابع ورش العمل لضمان تنفيذ الخطط وفق أعلى معايير الجودة. وتؤكد إدارة الخطة والمنهج، على مواصلة جهودها في تطوير العملية التعليمية وتوفير الدعم الكامل للمعلمين، بما يسهم في تحقيق تعليم أكثر كفاءة وفاعلية.

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منطقه الإسكندرية الأزهرية الإعدادية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة

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