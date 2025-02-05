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عمارة والألفي يشهدان التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بالدقهلية

مسابقة أوائل الطلبة،
مسابقة أوائل الطلبة، فيتو

أجريت اليوم التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية برعاية، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، والدكتور حازم الألفى مدير عام الخدمات والأنشطة وراغب مختار مدير إدارة التعليم الثانوى.

عمارة والألفي يشهدان التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بتعليم الدقهلية 


وتحت إشراف عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية، و إنتصار الرفاعى مدير مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية وتنفيذ  رانيا مبارك مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية بالتعاون مع  نيره الدسوقى عضو ادارة التعليم الثانوى بالمديرية 

الإدارات المشاركة في أوائل الثانوية 

 وتمت التصفية بين الثلاث إدارات الفائزة من كل حلقة ( منية النصر - أجا - دكرنس ).

نتائج مسابقة اوائل الثانوية

وأسفرت النتيجة عن فوز إدارة أجا التعليمية بالمركز الأول على مستوى المديرية والصعود للتصفية على مستوى الجمهورية.


كما فازت إدارة منية النصر بالمركز الثانى على مستوى المديرية 
وفازت إدارة دكرنس بالمركز الثالث على مستوى المديرية

 

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الاتحادات الطلابية الخدمة الاجتماعية المركز الثاني اوائل الثانويه على مستوى الجمهورية موجه عام التربية الاجتماعية

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