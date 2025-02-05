فوزي البنزرتي يعود لتدريب الاتحاد المنستيري للمرة الخامسة في مسيرته

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي، تعاقده مع فوزي البنزرتي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إقالة المدرب محمد الساحلي.

ويعد فوزي البنزرتي، المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ الكرة التونسية، حيث عاد لقيادة الاتحاد المنستيري فريقه الأم للمرة الخامسة في مسيرته الطويلة، حيث سبق أن دربه في أربع فترات سابقة، كانت أولها بين عامي 1979 و1982، فيما كان آخر ظهور له مع الفريق عام 2022.

ونشر الاتحاد المنستيري بيانًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال فيه: "الجنرال فوزي البنزرتي مدربا جديدا للإتحاد المنستيري".

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق، حيث قررت الإدارة إنهاء عقد المدرب محمد الساحلي عقب خسارتين متتاليتين أمام النجم الساحلي (1-0) والترجي التونسي (2-0)، رغم أن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة في أول 15 جولة من الدوري.

ويحتل الاتحاد المنستيري حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري التونسي للمحترفين برصيد 33 نقطة.

رسميا، فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس

وكان فوزي البنزرتي رحل عن تريب منتخب تونس في شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي عن الاتفاق بالتراضي مع المدرب فوزي البنزرتي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم الشكر إلى فوزي البنزرتي على الخدمات والمجهودات المبذولة طيلة عمله خلال توليه قيادة المنتخب الوطني وتتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مسيرته التدريبية.

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