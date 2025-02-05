ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

حصلت فيتو على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 62%، حيث اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2025 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

وهنأ "سراج" الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

وأعرب عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 94 ألفا 327 طالبا وطالبة، حضر منهم 93 ألفا و807 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 58 ألفا 387 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 62 %، مشيرا إلى أن إدارة البلينا جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح 82%، تليها إدارة دار السلام بنسبة نجاح 81%، فيما جاءت إدارة جرجا في المركز الثالث بنسبة نجاح 72%.

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