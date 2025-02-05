الأربعاء 05 فبراير 2025
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الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا من هيئة الطاقة الذرية المصرية

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

استقبلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفدًا من هيئة الطاقة الذرية المصرية يتضمن خبراء ومختصين، برئاسة  الدكتور عمرو الحاج علي رئيس الهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات البحثية لدعم الخبرات في مجالات الطيران المدني.

 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا من هيئة الطاقة الذرية المصرية 



شهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية وهيئة الطاقة الذرية المصرية وذلك بحضور لفيف من الخبراء من كلا الجانبين.


وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الملاح هشام حسن طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومن الجانب الآخر الدكتور عمرو الحاج علي رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، حيث يهدف بروتوكول التعاون المشترك  دعم العمل في مشروع دراسة الأمطار المتساقطة على البلاد من الناحية الكمية، والكيميائية، والنظائرية، والمستقرة والمشجعة وكذلك المعلومات المناخية المصاحبة للكتل الهوائية المصاحبة للأمطار المتساقطة ودراستها من جميع الأوجه لمجابهة الشح المائي الذي تتعرض له البلاد.

 

 كما تتضمن مجالات التعاون كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل؛ الاستفادة المتبادلة مما يملكه طرفي البروتوكول من إمكانات متمثلة في الخبرات والمراكز البحثية المتواجدة في الجهتين، وتقديم الدعم الفني والتقني في المجالات المختلفة لعمل الجهتين من خلال تبادل الخبرات والدراسات التطبيقية والنشرات والدوريات العلمية،  هذا إلى جانب دعم التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك والممولة من جهات محلية أو دولية، وكذلك المشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية وتشمل دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات علمية وورش عمل وكذلك جميع أشكال التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين


وفي هذا السياق أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن الهيئة ترحب بأوجه التعاون الفعال مع كافة المؤسسات والكيانات البحثية ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تطوير الكفاءات والقدرات التشغيلية ودعم التعاون في المشروعات البحثية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال الرصد الجوي وزيادة الدعم الفني والتقني للعاملين في هذا المجال الحيوي الهام، لافتًا أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

هذا وتضمنت الزيارة أيضا قيام الوفد بجولة تعريفية داخل الأقسام المختلفة بمقر الهيئة، وكذلك قيامهم بجولة داخل المتحف الخاص بالهيئة.

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