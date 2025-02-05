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معلومات لا تعرفها حول دير العذراء والأنبا إبرام بالمنيا المرقد الاخير لـ الأنبا أغابيوس

دير العذراء والأنبا
دير العذراء والأنبا إبرام بالمنيا المرقد الاخير لـ أغابيوس

تحت إشراف الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي والنائب البابوي المؤقت لإيبارشية ديرمواس، تقام مراسم دفن المطران الراحل الأنبا أغابيوس، مطران ديرمواس، في دير السيدة العذراء والأنبا إبرام بقرية دلجا، أكبر قرى محافظة المنيا.

مراسم دفن المطران الراحل الأنبا أغابيوس

تُعتبر هذه الخطوة تكريمًا للمطران الراحل، حيث يقع الدير في منطقة غنية بالتاريخ والأهمية الأثرية، ويعود تاريخ الدير إلى العصور المسيحية الأولى، حيث تم إنشاؤه في القرن الرابع الميلادي، ورغم عدم وجود حياة رهبانية فيه، إلا أنه يضم كنيسة ومرافق خدمات مهمة.

أهمية دير السيدة العذراء والأنبا إبرام في دلجا المنيا

تتميز الكنيسة الرئيسية في الدير بتصميمها الفريد، حيث تمتاز بوجود أعمدة نصف دائرية، وقد تم توسيعها عبر الزمن، تقع الكنيسة على عمق حوالي 3 أمتار تحت سطح الأرض، وتُعتبر ملاذًا للأقباط خلال فترات الاضطهاد الروماني.

مدفن الأنبا أغابيوس بدير السيدة العذراء والأنبا إبرام في دلجا المنيا 
 

تُظهر الكنيسة الطراز القبطي القديم البيزنطي، مع أكثر من 12 قبة و3 خوارس، مما يعكس تأثير العمارة القبطية في ذلك الوقت، كما تحتوي على معمودية أثرية تُستخدم منذ تأسيس الكنيسة، حيث تعمد فيها البابا ديمتريوس، البابا رقم 111.

أحداث تاريخية مؤلمة لـ دير السيدة العذراء والأنبا إبرام في دلجا المنيا

تتعرض الكنيسة لتاريخ مضطرب، حيث تعرضت للهجوم في 14 أغسطس 2013 بعد فض اعتصام رابعة، مما أدى إلى تخريب أجزاء من الكنيسة والمدير، ورغم ذلك، تم ترميم الكنيسة لاحقًا، مما يدل على إرادة المجتمع المحلي في الحفاظ على تراثه.
 

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