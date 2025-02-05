الأربعاء 05 فبراير 2025
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انفوجراف

رد الجامعة العربية على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

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القضية الفلسطينية القدس الشرقية ولة الفلسطينية المستقبلية الضفة الغربية

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