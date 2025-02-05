الاستماع لأقوال مسئولي حضانة أصيب فيها طفل ببتر أصبعه بالتجمع الخامس

يستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال مسئولي الحضانة والعاملين بها للوقوف على ملابسات بتر اصبع أحد الأطفال داخل الحضانة بالتجمع الخامس.

بتر أصبع طفل داخل حضانة بالتجمع الخامس

تلقي قسم التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة اتهمت فيه حضانة بالتسبب في إصابة نجلها وبتر اصبع يده بسبب الأهمال، بسبب عدم وجود رقابة داخل الحضانة.

حيث قررت السيدة في بلاغها ضد الحضانة أنها تلقت اتصالا من الإدارة أفاد بإصابة نجلها وضرورة نقله إلى المستشفى وحينما ذهبت فوجئت ببتر أصبع ابنها ووضعه في منديل، وتوجهت به إلى المستشفى وتم إجراء عملية جراحية له تسببت في عاهة مستديمة له.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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