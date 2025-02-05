النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطلقة طائشة في حلوان

استعلمت نيابة حلوان الجزئية عن الحالة الصحية لـ شاب أصيب بطلقة نارية طائشة خلال مشاجرة نشبت بين صاحب معرض سيارات، وشخص آخر، بسبب خلاف على ركنة سيارة، بمدينة حلوان، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأنه.

وكانت إشارة وردت لضباط قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال “يوسف” شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن إثر مشاجرة بين طرفين بسبب ركنة سيارة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن، خلال مشاجرة بين طرف أول “أ م”، ونجله"محمد أ" (صاحب معرض سيارات)، وطرف ثاني “يوسف” (المصاب) بسبب ركنة سيارة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، أن الواقعة بدأت إثر خلاف بين الطرفين على ركنة سيارة قام الطرف الأول بركنها أمام الورشة الخاصة بالطرف الثاني، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم فيها المتهم ووالده الأسلحة النارية 2 طبنجة، خرجت طلقة من أحداهما استقرت في فخذ الشاب المصاب ونقل خلالها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتم ضبط المتهم ووالده، وبمواجهتهما عن ارتكاب الواقعة أدلى بأقوالهما على النحو المشار إليه.

وتحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.