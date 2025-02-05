الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطلقة طائشة في حلوان

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

استعلمت نيابة حلوان الجزئية عن الحالة الصحية لـ  شاب أصيب بطلقة نارية طائشة خلال مشاجرة نشبت بين صاحب معرض سيارات، وشخص آخر، بسبب خلاف على ركنة سيارة، بمدينة حلوان، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأنه. 

وكانت إشارة وردت لضباط قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال “يوسف” شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن إثر مشاجرة بين طرفين بسبب ركنة سيارة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن، خلال مشاجرة بين طرف أول “أ م”، ونجله"محمد أ" (صاحب معرض سيارات)، وطرف ثاني “يوسف” (المصاب) بسبب ركنة سيارة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، أن الواقعة بدأت إثر خلاف بين الطرفين على ركنة سيارة قام الطرف الأول بركنها أمام الورشة الخاصة بالطرف الثاني، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم فيها المتهم ووالده الأسلحة النارية 2 طبنجة، خرجت طلقة من أحداهما استقرت في فخذ الشاب المصاب ونقل خلالها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتم ضبط المتهم ووالده، وبمواجهتهما عن ارتكاب الواقعة أدلى بأقوالهما على النحو المشار إليه.

وتحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة قسم شرطة حلوان مباحث قسم شرطة حلوان نيابة حلوان مشاجرة في حلوان

مواد متعلقة

قرار جديد ضد 5 متهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة داخل مدرسة بدار السلام

النيابة تحيل لص الدراجات النارية بمصر القديمة للمحاكمة

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث تصادم بالمعادي

النيابة تحقق مع مالك جراج بالمقطم اندلع حريق بداخله

إجراء جديد من النيابة بشأن رضيع القمامة في دار السلام

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

تفاصيل العثور على جثة رضيعة في مقلب قمامة بدار السلام

تطور جديد في قضية حارس العقار المتهم بقتل فتاة حلوان
ads

الأكثر قراءة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

منوعات

المزيد

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

المزيد
الجريدة الرسمية